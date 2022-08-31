بومرداس.. توقيف جماعة أشرار واسترجاع 200 مليون سنتيم

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة، بولاية بومرداس من توقيف جماعة أشرار واسترجاع مبلغ مالي معتبر محل سرقة.

وفي هذا السياق، تعود وقائع القضية، حسب بيان لذات المصالح، إلى تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة الإقليمية للتبليغ عن تعرض أحد أقاربه إلى عملية السرقة لمبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون سنتيم من داخل سيارة الضحية والتي كانت مركونة داخل منزله من طرف مجهولين.

بالمقابل وعلى إثر هذا تم تنشيط عنصر الإستعلامات، تم تحديد هوية المشتبه فيهم في ظرف قياسي، وبعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة وإسترجاع معظم المبلغ المالي المسروق.

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