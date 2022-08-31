بومرداس.. توقيف جماعة أشرار واسترجاع 200 مليون سنتيم
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة، بولاية بومرداس من توقيف جماعة أشرار واسترجاع مبلغ مالي معتبر محل سرقة.
وفي هذا السياق، تعود وقائع القضية، حسب بيان لذات المصالح، إلى تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة الإقليمية للتبليغ عن تعرض أحد أقاربه إلى عملية السرقة لمبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون سنتيم من داخل سيارة الضحية والتي كانت مركونة داخل منزله من طرف مجهولين.
بالمقابل وعلى إثر هذا تم تنشيط عنصر الإستعلامات، تم تحديد هوية المشتبه فيهم في ظرف قياسي، وبعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة وإسترجاع معظم المبلغ المالي المسروق.
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بومرداس: تفكيك شبكة إجرامية تُزور ملفات المركبات والشاحنات
كما تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية تتكون من 9 أشخاص في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها.
وحسب بيان لامن الولاية، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 28 و50 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.
وتم كشف أطوار القضية بناءا على معلومات وردت إلى المصلحة. مفادها قيام أفراد الشبكة بتزوير واستعمال مزور في محررات رسمية وإدارية خاصة بملفات قاعدية لمركبات وشاحنات.
ومن ثم إيداعها على مستوى مختلف بلديات الوطن لاستخراج بطاقات رمادية. وذلك بالتواطئ مع الزبائن الذين يدفعون للشبكة الإجرامية مبالغ مالية نظير عملية التزوير.
وتمت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا والتي مكنت من ضبط واسترجاع مايلي ثلاث شاحنات من نوع CHAKMAN. ومبلغ مالي يقدر بـ:170 مليون سنتيم من عائدات التزوير.
بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه يستعمل في إعداد المحررات المزورة، و2 ذاكرات فلاش ديسك به نماذج خاصة بمختلف المؤسسات.
وكذا 5 أختام إدارية مقلدة خاصة بمؤسسات تجارية، وأكثر من 80 ملف قاعدي مزور خاص بالمركبات. ورزم من بطاقات وصفية خاصة بالمركبات وبمؤسسات تجارية معدة لاستعمالها في التزوير.
و4 بطاقات صانع مزورة. POLICE 10- مجموعة من نماذج خاصة بمختلف الإدارات العمومية والخاصة. ومجموعة من المفاتيح المقلدة، وهواتف نقالة.
وبعد الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة إقليم.