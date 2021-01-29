بومرداس: توقيف جماعة إجرامية تمتهن النصب والإحتيال عبر “الفايسبوك”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الناصرية بولاية بومرداس من معالجة قضيتين متعلقتين بجرائم النصب والإحتيال.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية الأولى تخص عناصر الضبطية القضائية الذين تمكنو من إلقاء القبض على أربعة أشخاص.

وتتراوح أعمارهم مابين 57 و 35 سنة ينحدرون من ولايتي تيزي وزو والجزائر العاصمة.

حيثيات القضية تعود عند ترسيم شكوى من طرف الضحية مفادها، تعرضه لعملية النصب والاحتيال عبر المواقع الإلكترونية التجارية.

وقام أفراد العصابة بعرض مركبة للبيع عبر الموقع الإلكتروني وتم الإتفاق على مجريات عملية البيع، وتحديد موعد مع المشتبه فيهم.

وقام الضحية بتسليم المبلغ المالي المقدر بـ270 مليون سنتيم لغرض شراء المركبة، بعدها قام أحد المشتبه فيهم بالفرار.

وأضاف البيان، أن قامت ذات المصالح بالتحري وتمكنت في ظرف وجيز من توقيف العصابة وتحويلهم للمصلحة.

أما القضية الثانية قامت ذات الفرقة بإلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 29 سنة وهو تاجر جملة في المواد الغذائية.

حيثيات القضية تعود عند ترسيم شكوى من طرف أحد الضحايا وهو تاجر من مدينة برج منايل ولاية بومرداس.

وتفيد الشكوى بتعرضه لعملية النصب والإحتيال من طرف شخص إتفق معه على صب مبلغ مالي عبر الحساب البنكي للمشتبه فيه.

ويقدر المبلغ المالي بـ230 مليون سنتيم، لغرض شراء كمية من المواد الغذائية وبعد صب المبلغ المتفق عليه، حاول المشتبه فيه الهروب.