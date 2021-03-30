بومرداس: توقيف جماعة إجرامية من بينهم فتاة تعتدي على المواطنين

تمكنت شرطة خميس الخشنة من توقيف جماعة إجرامية من بينهم فتاة مسبوقين قضائيا بحوزتهـم أسلحة بيضاء ومؤثـرات عقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت لمحاربة كل أشكال الإجرام في الوسط الحضري.

وتمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة من توقيف عصابة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص من بينهم فتاة، مسبوقين قضائيا.

وتتراوح أعمارهم مابين 20 و 28سنة، ينحدرون من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة.

وأضاف المصدر، أنه تم ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء، عصا خشبية و عصا بيسبول و ألعاب نارية من نوع بوق، وأقراص مهلوسة.

وكانت تستعمل في الاعتداءات و المشاجرات في الطريق العام لخلق جو من اللاأمن.

وقد تم تحويل الموقوفين للمصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.