بومرداس: توقيف جمعية أشرار تعتدي على مستعملي الطريق وتسرقهم!

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من تفكيك وتوقيف جمعية أشرار مختصة في السرقة والاعتداء على مستعملي الطريق السيار شرق-غرب.

وحسب بيان لذات المصلحة، تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرضه لاعتداء وسرقة مبلغ مالي مقدر بـ130مليون سنتيم وهاتفين نقالين من طرف مجهولين على مستوى الطريق السيار (شرق-غرب) اتجاه الجزائر العاصمة.

ليتم على إثرها تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات التي مكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخروبة، من توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم فتاة. مع حجز مركبة سياحية ودراجة نارية.

كما أثبتت التحقيقات المنجزة تورط عناصر الشبكة في عدد مهم من القضايا المماثلة قدر بــــ 24 قضية. تمت معالجتها في كل من ولايات تيزي وزو، العاصمة، البويرة وبومرداس.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لحماية وجناية السرقةمع التعدد.