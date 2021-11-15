بومرداس: توقيف جمعية أشرار وحجز 1227 قرص مهلوس

تمكنت عناصر أمن ولاية بومرداس من توقيف جمعية أشرار وحجز 1227 قرص مهلوس كانت موجهة للترويج بطريقة غير شرعية.

وفي بيان لأمن الولاية، أنه في إطار محاربة كل أشكال الجريمة خاصة منها جرائم المخدرات، عالجت مصالح أمن دائرة بودواو بأمن ولاية بومرداس قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار.

إضافة الى حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع والاستهلاك حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

وفي هذا السياق، تم حجز كمية من المؤثرات العقلية المقدرة بـ 1227 قرص مهلوس و 5 صفائح من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 474.62 غرام، 16 غرام من المخدرات الصلبة من مادة الهيروين.

بالاضافة الى حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومبلغ مالي قدره 58 مليون ستنيم، حيث تم في هذه العملية توقيف 10 أشخاص مشبوهين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.