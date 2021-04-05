بومرداس: توقيف شاب يقوم بالتسول واستعطاف الناس لسرقتهم والإعتداء عليهم

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثاني لأمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على شاب يبلغ 36 سنة، ذو سوابق عدلية.

ويمتهن الموقوف الاحتيال والتسول والسرقة والاعتداء على الناس.

حيثيات القضية تعود عند تقديم شكوى من أحد الضحايا، مفادها تعرض ابنتهم القاصر لجرم السرقة والإعتداء من طرف المشتبه فيه.

حيث يقوم باستعطاف الناس لغرض توزيع وإلصاق منشورات إنسانية على مستوى جداريات العمارات السكانية.

وهذا على أساس وجود طفلة صغيرة تعاني من مرض السرطان لمساعدتها مدعيا أنها إحدى قرباته بهدف سرقتهم والإعتداء عليهم.

وعلى الفور قامت عناصر الضبطية القضائية بتسطير تدابير أمنية محكمة والتي تكللت بالقاء القبض على المشتبه فيه في حالة تلبس.

وكان يقوم بتوزيع وإلصاق المنشورات الإستعطافية على مستوى إحدى العمارات السكانية ببومرداس لغرض التسول والسرقة والإعتداء على المواطنين.

ليتم تحويله للمصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.