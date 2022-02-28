بومرداس: توقيف شبكة إجرامية تُتاجر في المخدرات

أوقفت مصالح الدرك الوطني، شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص تمتهن المتاجرة بالمخدرات بولاية بومرداس.

وفي بيان لذات المصالح فإن الموقوفين ينتمون إلى عصابة أحياء تقوم ببث الرعب والخوف في الأحياء السكنية.

وأضاف ذات المصدر، أن المشتبه فيهم تم توقيفهم من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس.

كما تم حجز مؤثرات عقلية من نوع إكستازي، بندقية صيد بحري وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.

الى جانب ذالك، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أين تم إيداعهم الحبس.

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بومرداس: إحباط هجرة غير شرعية لـ 5 أشخاص بزموري

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري بولاية بومرداس، من احباط عملية هجرة سريـة يقودها خمسة أشخاص من ولايات مجاورة.

وفي هذا السياق، وحسب بيان لذات المصالح، جاءن العملية بعد ورود معلومات لدى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري مفادها تنظيم هجرة سرية عن طريق البحر لمجموعة من الشباب البالغ عددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 سنة و33 سنة من ولايتي بومرداس والبويرة.

وفي هذا الشأن باشرت ذات المصالح على الفور تحرياتها و تحقيقاتها بخصوص الموضوع وبعد معرفة ملابسات القضية مع الأشخاص المشبوهين.

حيث تبين أنهم كانوا يحضرون لعملية هجرة سرية وأنهم معتادين على تهريب المهاجرين عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية محددة.

كما تم سماعهم على محاضر رسمية و تقديمهم أمام العدالة بجنحة تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية.

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