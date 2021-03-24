بومرداس: توقيف شبكة إجرامية من بينهم إمرأة تحترف سرقة المنازل بتيجلابين

تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري تيجلابين بولاية بومرداس، من إلقاء القبض على شبكة إجرامية تمتهن سرقة المنازل.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة تتكون من أربعة أشخاص من بينهم إمرأة، تتراوح أعمارهم مابين 38 و 20 سنة.

ويقيم أفراد الشبكة ببلدية تيجلابين، وجاءت القضية بعد شكوى من أحد الضحايا مفادها تعرض مسكنها العائلي للسرقة.

وباشرت عناصر الضبطية القضائية تحرياتها المعمقة، والتي أسفرت على إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتحويلهم للمصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.