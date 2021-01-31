بومرداس: توقيف شبكة إجرامية من بينهم رعايا أفارقة يمتهنون النصب والإحتيال

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة دلس بولاية بومرداس، من إلقاء القبض على 05 أشخاص من بينهم رعيتين إفريقيتين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين وجهت لهم تهمة النصب و الاحتيال على المواطنين لغرض سلبهم أموالهم.

حيثيات القضية تعود لشكوى تقدم بها صاحب ورشة خياطة مفادها تعرضه لعملية النصب من طرف أحد الرعايا الأفارقة.

وقامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق في القضية من طرف عناصر الضبطية القضائية، تكللت بإلقاء القبض على باقي الجماعة الإجرامية.

كما تم إسترجاع كيسين بلاستيكين ملفوفين بشريط لاصق على شكل مكعب يحتوي على أوراق رمادية وخضراء مقطعة على شكل أوراق نقدية.

وقد تم تحويل المشتبه فيهم للمصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.