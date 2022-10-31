بومرداس: توقيف شخصين أضرما النار بغابة تالة عروس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدلس ولاية بومرداس. من توقيف شخصين بتهمة جناية إضرام النار في أموال مملوكة للفاعل أدت إلى الإضرار بالغير.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن حيثيات القضية تعود إلى قيام أحد المواطنين بالإستعانة بشخص وإضرام النار في الأحراش لغرض تعرية الأرض وإستصلاحها بمنطقة البهاليل الواقعة ببلدية دلس. إلا أن العوامل الطبيعية من رياح وحرارة الجو ساهمت في إنتشار الحريق إلى غابة تالة عروس ثم إلى غابة أعفير مركز.

وأوضح المصدر، أنه بعد إخماد الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية والقيام بالمعاينات الأولية من طرف خلية الشرطة العلمية والتقنية. تم تحديد بؤرة إندلاع النار وتسجيل خسائر مادية بمساحة هكتارين من أشجار الكاليتوس والزيتون. أحراش غابية وبيت بلاستيكي مستغل في تربية الدواجن “نفوق حوالي 500 دجاجة.

كما تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق.