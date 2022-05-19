بومرداس: توقيف شخصين وحجز أوراق نقدية مزورة وأقراص مهلوسة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية دلس بأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بشخصين، و حجز كميات من المخدرات و الأقراص المهلوسة، وأوراق نقدية مزورة.

وفي بيان لمصالح امن الولاية، فإن الموقوفان تتراوح أعمارهما ما بين 34 سنة و 37 سنة بحوزتهما كمية من المخدرات صنف القنب الهندي.

وفي هذا السياق، تمت العملية بناء على معلومات مؤكدة تفيد بقيام هذين الشخصين بنقل المخدرات و ترويجها على متن دراجاتهم النارية،

أين تم في هذه العملية حجز 161.7 غرام من المخدرات و أسلحة بيضاء مع إسترجاع مبلغ مالي قدره 13 مليون سنتيم، إلى جانب إكتشاف ورقتين مزورتين من فئة 2000 دج.

كما قام عناصر الشرطة بحجز الدراجتين الناريتين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها إلى غاية تقديمهم أمام العدالة.

و في عملية أخرى، تم حجز كمية من الأقراص المهلوسة، و قطعة مخدرات كانت بصدد الترويج مع إسترجاع سلاح أبيض محظور و هو سيف من الحجم الكبير.

كان يستعمل للتهديد و زرع الرعب و اللاطمأنينة وسط السكان، حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.

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