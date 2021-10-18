بومرداس: توقيف شخصين وحجز 2327 قــرص مهلوس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة دلس لأمن ولاية بومرداس من إلقاء القبـض على شخصين، وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.وهذا في إطار مكافحة كل أشكال الإجرام في الوسط الحضري خاصة منها آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي بيان لأمن الولايةـ فإن الموقوفين تتراوح أعمارهما ما بين 20 و22 سنة ينحدرون من بلدية دلس، ومكنت التحريـات التي قامــت بها الضبطيـة القضائيـة من ضبــط وحجــز 2327 قــرص مهلـوس.

بالإضافة الى مبلــغ مالـي يقــدر بـــ 70700 دج من عائدات تلك السموم. أسلحة بيضاء من الصنف السادس..

المشتبه فيهما تم تقديمهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس المختص إقليما، عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

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