بومرداس: توقيف شخصين يروّجان المخدرات وحجز كمية معتبرة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لبومرداس من إلقاء القبض على شخصين. كانا على متن مركبة سياحية وضبط بحوزتهم على المخدرات.

العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة وردت إلى علم عناصر الشرطة بأمن دائرة يسر بومرداس. كيس بلاستيكي يحتوى على كمية تقارب 01 كلغ من الكيف المعالج وكمية من الحبوب المهلوسة وكذا مبلغ مالي تبين بعد التحقيق انه ناتج عن الإتجار بالسموم أحد المشتبه فيهما وفور مشاهدته لعناصر الشرطة حاول الفرار لكن عناصر الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه واقتياده رفقة شريكه إلى المصلحة للتحقيق وبعد استكمال كافة اجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة