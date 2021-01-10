بومرداس: توقيف شخصين يمتهنان النصب والإحتيال عبر “الفايسبوك”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة يسر ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 39 و 41 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف الشخصين اللذان ينحدران من ولاية بومرداس بتهمة النصب والإحتيال.

حيثيات القضية تعود عند ترسيم شكوى من طرف شخصين لكونهما تعرضا للنصب والإحتيال باستدراجهما عبر الفايسبوك.

وقد تم الإستيلاء على كمية معتبرة من الأقنعة الواقية قدرت بـ 12800 قناع.

كما تم النصب على ضحية أخرى بمراوغته والإستيلاء على 232 علبة بها مختلف الأشكال من اللوحات الإلكترونية.

وأضاف البيان، أنه تمت مباشرة التحريات المعمقة من طرف عناصر الضبطية القضائية وتوصلت إلى هوية المشتبه فيهما.

كما تم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما للمصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، ليتبين أن أحدهما محل أوامر بالقبض.

وقامت ذات المصالح، بتقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.