بومرداس.. توقيف شخص بصدد ترويج أزيد من 5 آلاف قرص “صاروخ” في أوساط الشباب

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بأحد مروجي المؤثرات العقلية .

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن العملية تمت بعد ورود معلومات لعناصر الفرقة بوجود أحد الأشخاص كان بصدد القيام بترويج كمية معتبرة من المهلوسات في أوساط الشباب.

ليتم بعدها الإعداد لعملية شرطية من أجل توقيفه والتي أسفرت على الإطاحة به، حيث يتعلق الأمر بعشريني ينحدر من إحدى بلديات الولاية.

كما تم على اثر العملية ضبط 5010 قرص مهلوس، كان يحملها الموقوف داخل كيس بلاستيكي، ليتم بعدها تحويله إلى المصلحة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه مع تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.