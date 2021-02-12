بومرداس: توقيف شخص واسترجاع طفل مختطف

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية بومرداس، من إسترجاع طفل تم إختطافه من قبل شخص بحي الدهوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تقدم مواطن يقطن بحي الدهوس ببلدية بومرداس إلى مقر الفرقة ليلة 7 فيفري على العاشرة ليلا.

وهذا للتبليغ عن اختفاء إبنه القاصر البالغ من العمر 09 سنوات، الساكن بحي الدهوس بلدية بومرداس.

وقامت مصالح الدرك، بتشكيل عدة دوريات والتنقل إلى حي الدهوس للقيام بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة والأحياء المجاورة لها.

وتم استعمال الثنائيات السينوتقنية، بعد تكثيف البحث والتحري تبين أن الطفل تم إختطافه.

كما تم الاستعانة بمختلف التقنيات والتطبيقيات الموضوعة في الخدمة، ليتم رصد المشتبه فيه بعد وضع خطة دقيقة ومحكمة.

وقامت مصالح الدرك باستدراج المشتبه فيه، ليتم توقيفه على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بسيدي يحي بلدية تيجلابين.

وبعد التحقيق مع الموقوف تم التعرف على مكان تواجد الطفل الذي قام باختطافه، وعثر عليه بحي عليليقية.

ونقلت مصالح الدرك الوطني الطفل إلى مقر الفرقة وتسليمه إلى والديه، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية بإقليم الاختصاص.