بومرداس: توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة يسر ولاية بومرداس، من توقيف شخص أربعيني متلبس بحيازة كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وبعد تحويله إلى المصلحة للتحقيق تبيّن أنه يقوم بإخفاء كميات أخرى من المؤثرات العقلية بمسكنه العائلي. و عليه وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصة إقليميا تم العثور بمسكنه على كميات أخرى من الأقراص. ليتم حجز 1377 قرص و 48 قارورة محلول مخدر. وبعد الإنتهاء من كافة الإجراءات تم تقديم المعني أمام العدالة.