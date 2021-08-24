بومرداس.. توقيف عشريني يستغل غياب أصحاب المنازل لسرقتهم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث بتيجلابين لأمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على عشريني مقيم ببلدية تيجلابين ذو سوابق عدلية في قضايا السرقة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، يقوم المشتبه فيه، باستغلال غياب أصحاب المنازل لسرقتهم.

وتعود حيثيات القضية عند تلقي المصلحة اتصال عبر الخط الأخضر 1548 من طرف الضحية، مفادها تعرض مسكنها العائلي لفعل السرقة بالكسر.

لتتنقل مباشرة عناصر الضبطية القضائية برفقة عناصر فرقة الشرطة العلمية والتقنية لمعاينة مسرح الجريمة.

أين صرحت الضحية أن الفاعل قام بسرقة مبلغ مالي وكمية معتبرة من المعدن الأصفر” الذهب ” وبعد المعاينة تمكنت عناصر الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه، والتي تكللت بتوقيفه وتحويله للمصلحة.

و بعد إستكمال إجراءات التحقيق، تم استرجاع المسروقات وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بتهمة السرقة بالكسر.