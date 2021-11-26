بومرداس: توقيف عصابات تعتدي على المواطنين و ممتلكاتهم
تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة بأمن ولاية بومرداس من توقيف عصابات تعتدي على المواطنين و ممتلكاتهم.
وفي بيان لأمن الولاية فقد إسترجعت ذات المصالح سلاحا ناريا كان بحوزة شخص مشبوه استعمل في عمليات التهديد و الضرب و الإعتداء على المواطنين.
وأضاف البيان أنه و بعد التحقيق المعمق أوقفت ذات المصالح 4 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و 32 سنة متورطين في قضية الإعتداء مع إسترجاع سلاح أبيض عبارة عن ساطور و خراطيش.
بالإضافة إلى هواتف نقالة تحتوي على مقاطع فيديو سجلت لإعتداءات، حيث قامت مصالح لفرقة البحث و التدخل بإتخاذ الإجراءات القانونية على أن يتم تقديمهم أمام النيابة المختصة.
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توقيف 3 أشخاص بتهمة السرقة وحيازة أسلحة بيضاء
كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول لبومرداس من وضع حد لجمعية أشرار متكونة من ثلاثة أفراد، مختصون في الإعتداء على الناس والسرقة.
المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة، أقدموا على سرقة هاتف فتاة بواسطة التهديد بسلاح أبيض. وجرت عملية السرقة بمكان يخلوا من المارة وقاموا بفعلتهم الشنيعة.
غير أن مصالح الشرطة تمكنت من توقيف المتورطون في الإعتداء بعد فترة وجيزة من تبليغ الضحية بالحادثة. كما تم تحويل الموقوفين إلى المصالح المختصة.
ومع التحقيق في القضية إستكمالا للإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة والتهديد بواسطة سلاح أبيض.
العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء بباب الوادي
أطاحت مصالح الأمن بباب الواد بجمعية أشرار تنشط ضمن عصابة أحياء. تسببت في الضرب والجرح العمدي وعدم الإمتثال، والمساس بالأمن والنظام العموميان.
كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 7 أسلحة بيضاء محضورة من مختلف الأصناف والأحجام. وعليه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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