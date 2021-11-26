بومرداس: توقيف عصابات تعتدي على المواطنين و ممتلكاتهم

تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة بأمن ولاية بومرداس من توقيف عصابات تعتدي على المواطنين و ممتلكاتهم.

وفي بيان لأمن الولاية فقد إسترجعت ذات المصالح سلاحا ناريا كان بحوزة شخص مشبوه استعمل في عمليات التهديد و الضرب و الإعتداء على المواطنين.

وأضاف البيان أنه و بعد التحقيق المعمق أوقفت ذات المصالح 4 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و 32 سنة متورطين في قضية الإعتداء مع إسترجاع سلاح أبيض عبارة عن ساطور و خراطيش.

بالإضافة إلى هواتف نقالة تحتوي على مقاطع فيديو سجلت لإعتداءات، حيث قامت مصالح لفرقة البحث و التدخل بإتخاذ الإجراءات القانونية على أن يتم تقديمهم أمام النيابة المختصة.

اقرأ ايضا:

توقيف 3 أشخاص بتهمة السرقة وحيازة أسلحة بيضاء