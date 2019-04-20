بومرداس.. توقيف عصابة وإسترجاع سلاح سرق من منزل شرطي بحمادي

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من تفكيك عصابة اشرار متكونة من ستة عناصر، وإسترجاع سلاح ناري سرق في عملية سطو على منزل شرطي ببلدية حمادي.

تم تحييد عناصر هذه العصابة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة والمنحدرة من بلدية حمادي.

عقب شكوى تقدم بها موظف شرطة على مستوى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لخميس الخشنة مفادها تعرض منزله العائلي الكائن بدوار “أولاد إبراهيم” ببلدية حمادي لعملية سرقة بالكسر.

وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية بتكثيف تحرياتها حول ملابسات القضية.

كللت بتفكيك و إلقاء القبض على عصابة أشرار تضم ستة عناصر مسبوقين قضائيا ينحدرون من بلدية حمادي وإسترجاع سلاح الضحية.

وكشفت التحقيقات التي أعقبت عملية القبض على عناصر هذه العصابة عن أن هذه العصابة ارتكبت سابقا عدد من الجرائم على مستوى بلدية حمادي.

من أخطرها الاعتداء على شركة أجنبية والاستحواذ على مبلغ مالي وكذالك الإعتداء على مؤسسة خاصة لصناعة مواد غذائية والسطو المسلح على مؤسسة صناعية خاصة أخرى.

وبعد تأكيد مصالح الأمن المختصة بأن السلاح الناري المسروق المسترجع أستعمل في عدد من عمليات السطو و السرقة.

تم تحويل و تقديم عناصر هذه العصابة ،بعد سماعهم على محاضر رسمية،أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة.

الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابينيبتهمة “تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية السرقة بتوفر ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة ومحاولة القتل العمدي مـع سبق الإصرار والترصد”.