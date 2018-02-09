بومرداس.. توقيف مروجي “الكيف” يكشف شبكة تزوير العملة بحمادي

اوقفت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري حمادي ببومرداس نشاط شبكة إجرامية متهمة بتزوير الأوراق النقدية.

حيث وردت في البداية معلومات عن قيام شابين بترويج المخدرات و الأقراص المهلوسة وسط الشباب.

وبعد التحري و اكتشاف المتورطين و حجز المخدرات تم العثور على أوراق نقدية من فئة 2000 دج مزورة كانت بصدد طرحها للتداول.

وبعض الأوراق و مواد كيماوية و آلة طباعة ووسائل أخرى تستعمل في عملية طبع و تزوير هذه الأوراق.

كما تم العثور على 98 ورقة نقدية من فئة 2000 دج، حيث تم حجز الوسائل و المواد مع إلقاء القبض على المشتبه فيهم .