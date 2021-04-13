بومرداس.. توقيف 135 شخصا في عمليات مختلفة خلال الثلاثي الأول من 2021

تمكنت مختلف الأفواج العملياتية الشرطية التابعة لأمن بومرداس، من معالجة 101 قضية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد مكنت العمليات، من توقيف 135 شخصا، وحجز 6.99 كلغ من المخدرات و8018 قرص مهلوس.

وتورط في هذه الجرائم، 135 شخص من فئة الذكور وأنثى واحدة.

وبعد تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، صدر في حق 60 شخص أمر ايداع رهن الحبس.

بالإضافة إلى وضع 3 أشخاص تحت الرقابة القضائية، بينما استفاد 28 شخص من الإستدعاء المباشـر والبقيــة تم ارسال ملفاتهم إلى الجهات المختصة.