بومرداس: توقيف 245 شخص متورط في 180 قضية خلال رمضان المنصرم

عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن بومرداس، 180 قضية، تورط فيها 245 شخص، خلال شهر رمضان المنصرم.

وحسب بيان اذات المصالح، اليوم الإثنين، فإن من بين المتورطين بهاته القضايا، 213 شخص ذكر بالغ، 20 من جنس أنثى، 5 قصر 7 أجانب.

وبعد إتمام الإجراءات القضائية، صدر في حق من المتورطين بالقضايا، 10 أمر إيداع رهن الحبس.

وفي حق 26 متورط استدعاء مباشر، واستفاد 7 من الإفراج والبقية كانوا محل نتائج قضائية أخرى.

بينما خلال شهر رمضان من سنة 2018، عالجت مختلف مصالح الشرطة القضائية ما مجموع 162 قضية.

ومن بين الجرائم، التي تورط فيها المقوفون، نجد بالمرتبة الأولى، جرائم المساس بالأشخاص، حيث عولجت 89 قضية، تورط فيها 95 شخص.

ثم تأتي بالمرتبة الثانية، جرائـــم الشيء العمومي، حيث عولجت 32 قضية، تورط فيها 48 شخص، في رمضان 2019.

وسجل بجرائم المساس بالأموال والممتلكات، خلال شهر رمضان من سنة 2019، معالجة 25 قضية، تورط فيها 31 شخص.

وتم توقيف 27 شخص في جـرائم المخـدرات، وعولجت 22 قضية، برمضان 2019.

ثم تاتي الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث عولجت فيها 5 قضايا، تورط فيها 6 أشخاص، فيما عولجت 5 قضايا، تورط فيها 5 أشخاص ، في جرائم المساس بالآداب.

وأخيرا تأتي، الجرائم المعلوماتية، حيث تم تسجيل قضية واحدة تورط فيها شخص بالغ، تم إيداعه رهن الحبس، خلال رمضان المنصرم.