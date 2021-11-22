بومرداس: توقيف 3 أشخاص بتهمة السرقة وحيازة أسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول لبومرداس من وضع حد لجمعية أشرار متكونة من ثلاثة أفراد، مختصون في الإعتداء على الناس والسرقة.

المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة، أقدموا على سرقة هاتف فتاة بواسطة التهديد بسلاح أبيض. وجرت عملية السرقة بمكان يخلوا من المارة وقاموا بفعلتهم الشنيعة.

غير أن مصالح الشرطة تمكنت من توقيف المتورطون في الإعتداء بعد فترة وجيزة من تبليغ الضحية بالحادثة. كما تم تحويل الموقوفين إلى المصالح المختصة.

ومع التحقيق في القضية إستكمالا للإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة والتهديد بواسطة سلاح أبيض.

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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن بئر توتة بالعاصمة، من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في تزوير محررات إدارية وهياكل السيارات.

وحسب مصالح أمن العاصمة، أنه على إثر إستغلال معلومات وردت لمصالح الأمن مفادها وجود سيارة وجود سيارة تسير بوثائق مزورة.

كما باشرت الفرقة المختصة تحرياتها أين أسفرت عن توقيف 7 أشخاص من مختلف ولايات الوطن وحجز سيارة.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه بهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

القبض على سارقي البالوعات بالعاصمة

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بباب الوداي من الإطاحة بمجموعة من الأشخاص يقومون بسرقة أغطية البالوعات.

ومكنت العملية من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة.

ومن بينهم مسبوقين قضائيا، وحجز 12 غطاء بالوعات ومطرقة وكماشة. وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.

العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء بباب الوادي

أطاحت مصالح الأمن بباب الواد بجمعية أشرار تنشط ضمن عصابة أحياء. تسببت في الضرب والجرح العمدي وعدم الإمتثال، والمساس بالأمن والنظام العموميان.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 7 أسلحة بيضاء محضورة من مختلف الأصناف والأحجام. وعليه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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