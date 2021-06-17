بومرداس: توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 44 جهاز إرسال و13 منظار

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس، ممثلة في فرقة البحث والتدخل(BRI)، بحر هذا الأسبوع. من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم على مستوى حي بن عــجال بمدينة بودواو. تتراوح أعمارهم مابين 51 و62 سنة، ينحدرون من الجزائر العاصمة. بحوزتهم كيسين يحتويين على 44 جهاز إرسال “راديو” للاتصالات اللاسلكية.

ومكنت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو. من ضبط واسترجاع 44جهاز إرسال “راديو” لاسلكي. 8 نظارات ميدان (Paires de Lunettes tactiques). 4 مناظير(Paires de Jumelles). منظار بندقية (Lunette de visée pour fusil). وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة بودواو المختصة إقليميا.