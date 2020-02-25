بومرداس.. توقيف 3 أشخاص في قضية سرقة أموال ووثائق إدارية لرعية صيني

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية سرقة أموال ووثائق إدارية تعود لرعية أجنبي.

وتعود تفاصيل العملية، لتلقي وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية بخميس الخشنة، شكوى من طرف مواطن أجنبي ذو جنسية صينية، وهو مستثمر أجنبي ببلدية حمادي.

وتضمنت الشكوى،تعرض الرعية الأجنبي، لسرقة مبلغ مالي قدره 200.000 دج ومجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بنشاطه التجاري على مستوى حي بن واضح، بلدية حمادي.

ليتم تشكيل دورية تابعة لوحدات الكتيبة الإقليمية بخميس الخشنة، نحو مكان وقوع الجريمة.

و بعد تكثيف البحث والتحري، تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، واقتيادهم إلى مقر الفرقة المختصة إقليميا، من أجل مواصلة التحقيق وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.