بومرداس.. توقيف 3 أشخاص متورطين في جرائم مواقع التواصل الإجتماعي

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية لأمن بومرداس من توقيف 3 مشتبه فيهم متورطين في جرائم مواقع التواصل الإجتماعي.

أفاد بيان لمصالح أمن بومرداس أنه تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في جرائـم مواقــــــع التواصل الإجتماعي.

وأضاف البيان أن فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس تمكنت من معالجة قضيتين تتعلقان بقضايا القذف والتهديد و كذا التشهير بالأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” والتي راح ضحيتها عدة أشخاص.

وحسب ذات المصدر فإن حيثيات القضايا تعود عند ترسيم شكاوي من طرف الضحايا، لتباشر مباشرة ذات الفرقة تحرياتها المعمقة.

والتي أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيهم في القضيتين وهما 3 أشخاص تتراوح أعمارهما مابين

25 و 32 سنة ينحدرون من ولايات بومرداس، الجزائرالعاصمة وبسكرة.

وأكدت ذات المصالح الامنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.