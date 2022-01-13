بومرداس: توقيف 3 أشخاص واسترجاع سيارة مسروقة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بومرداس من استرجاع سيارة مسروقة وبعض المجوهرات في ظرف وجيز، مع توقيف ثلاثة أشخاص.

وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح،أنه في إطار مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وتنفيذا للقوانين والأنظمة وتعليمات القيادة الرامية

إلى حماية المواطن والممتلكات وحفظ الأمن والسكينة العمومية.

بالمقابل و بناءا على شكوى احد المواطنين مفادها تعرضه الى عملية سرقة سيارته وبعض المجوهرات من داخل المنزل.

كما تم لهذا الغرض نشيط عنصر الاستعلامات والتحري وبعد التحقيقات المعمقة.

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من استرجاع السيارة المسروقة وبعض المجوهرات في ظرف وجيز اقل من 48 ساعة، مع توقيف ثلاثة أشخاص.

كما أضاف البيان أنه سيتم تقديم جميع اطراف القضية امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس بعد الانتهاء من التحقيق.

طالع ايضا:

بومرداس: توقيف 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على المساجد و المواطنين