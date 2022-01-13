بومرداس: توقيف 3 أشخاص واسترجاع سيارة مسروقة
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بومرداس من استرجاع سيارة مسروقة وبعض المجوهرات في ظرف وجيز، مع توقيف ثلاثة أشخاص.
وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح،أنه في إطار مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وتنفيذا للقوانين والأنظمة وتعليمات القيادة الرامية
إلى حماية المواطن والممتلكات وحفظ الأمن والسكينة العمومية.
بالمقابل و بناءا على شكوى احد المواطنين مفادها تعرضه الى عملية سرقة سيارته وبعض المجوهرات من داخل المنزل.
كما تم لهذا الغرض نشيط عنصر الاستعلامات والتحري وبعد التحقيقات المعمقة.
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من استرجاع السيارة المسروقة وبعض المجوهرات في ظرف وجيز اقل من 48 ساعة، مع توقيف ثلاثة أشخاص.
كما أضاف البيان أنه سيتم تقديم جميع اطراف القضية امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس بعد الانتهاء من التحقيق.
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كما تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري قورصو لأمن دائرة بودواو بولاية بومرداس، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص.
قاموا بالسطو على المساجد و الإعتداء على المواطنين.
وفي بيان لأمن الولاية تعود حيثيات القضية عند توقيف شخص بتهمة سرقة هواتف نقالة و الإعتداء على المواطنين.
إلى جانب توقيف شخص يقوم بالسرقة من داخل مسجد وذلك بالترصد لضحاياه لغرض سرقة أحذيتهم الرياضية.
حيث كان يستهدف أنواع من الأحذية الرياضية ذات علامات عالمية من أجل إعادة بيعها في الأسواق اليومية و الأسبوعية.
بالمقابل تم توقيف شخص أخر عشريني في حالة تلبس يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي بن رحمون بالقرب من الملعب الجواري وبحوزته 47 قرص مهلوس.
بالاضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ/5500 دج عائدات تلك السموم مع توقيف شخص محل أوامر بالقبض من طرف العدالة.
وهذا بتهم إصدار شيك بدون رصيد و النصب والإحتيال، خيانة الأمانة، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.