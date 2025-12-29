بومرداس.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الكيف وأسلحة

تمكن أعوان شرطة خميس الخشنة بولاية بومرداس، من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت ذات المصالح الأمنية، أن العملية مكنت الضبطية القضائية من ضبط وحجز 08 صفائح من المخدرات صنف القنب الهندي. وأسلحة بيضاء تستعمل في الاعتداءات، بالإضافة إلى كمية من المهلوسات، ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 400 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

بعد استكمال كامل إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.

