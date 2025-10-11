بومرداس.. توقيف 3 أشخاص وضبط مهلوسات وخراطيش من الذخيرة الحية 

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بأولاد موسى التابع لأمن دائرة خميس الخشنة بأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بعناصر شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وجاءت القضية، استغلالا لمعلومات بخصوص ترويج المؤثرات العقلية لدى فئة الشباب من طرف شبكة إجرامية على مستوى أحياء المدينة باستعمال مركبات سياحية في نشاطهم الإجرامي.

أين باشرت الضبطية القضائية تحرياتها، ومكّنت العملية من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 28 و40 سنة.

كما تم حجز 390 قرص مهلوس، و 4 خراطيش حية عيار 16 ملم، وأسلحة بيضاء، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

بالإضافة إلى 03 مركبات سياحية تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.