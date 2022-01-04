بومرداس: توقيف 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على المساجد و المواطنين

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري قورصو لأمن دائرة بودواو بولاية بومرداس، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص. قاموا بالسطو على المساجد و الإعتداء على المواطنين.

وفي بيان لأمن الولاية تعود حيثيات القضية عند توقيف شخص بتهمة سرقة هواتف نقالة و الإعتداء على المواطنين.

إلى جانب توقيف شخص يقوم بالسرقة من داخل مسجد وذلك بالترصد لضحاياه لغرض سرقة أحذيتهم الرياضية.

حيث كان يستهدف أنواع من الأحذية الرياضية ذات علامات عالمية من أجل إعادة بيعها في الأسواق اليومية و الأسبوعية.

بالمقابل تم توقيف شخص أخر عشريني في حالة تلبس يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي بن رحمون بالقرب من الملعب الجواري وبحوزته 47 قرص مهلوس.

بالإضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ/5500 دج عائدات تلك السموم مع توقيف شخص محل أوامر بالقبض من طرف العدالة.

وهذا بتهم إصدار شيك بدون رصيد و النصب والإحتيال، خيانة الأمانة، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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