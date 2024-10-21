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بومرداس: توقيف 4 أشخاص كانوا بصدد “الحرقة”

بقلم خالد شودار
بومرداس: توقيف 4 أشخاص كانوا بصدد “الحرقة”
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تمكنت مصالح فرقة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس. من وضع حد لأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 27 سنة.

وكان الأشخاص الموقوفين بصدد تنظيم رحلات عبر البحر بطريقة غير شرعية. حيث تم في العملية حجز معدات تمثلت في قارب صيد، محرك بقوة 115 حصان بحري بوصلة، تستعمل في تحديد الاتجاهات سترة نجدة.

أين تم حجزها و تحويل جميع الأطراف إلى المصلحة قصد استكمال إجراءات التحقيق. بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الأشخاص الموقوفين تم تقديمهم أمام العدالة. عن تهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية خارج الوطن في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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