بومرداس: توقيف 4 أشخاص وحجز مهلوسات وأموال بالعملة الوطنية والأجنبية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس. من توقيف 4 مشتبه فيهم، يقومون بترويج المؤثرات العقلية على مستوى بلدية بودواو. تتراوح أعمارهم مابين 30 و35 سنة، ينحدرون من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة.

ومكنت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية، من ضبط واسترجاع أسلحة بيضاء. تتمثل في سيوف من الحجم الكبير، بندقية صيد بحري تستعمل في الاعتداءات على المواطنين. 486 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم حجز مبالغ مالية تقدر بـ 113 مليون سنتيم، إضافة إلى 100 أورو بالعملة الصعبة. مركبتين سياحيتين تستعمل في نقل الممنوعات، 4 هواتف نقالة. وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.