بومرداس.. توقيف 4 اشخاص من بينهم امرأة اغتالوا شاب في اولاد هداج

أوقفت مصالح الأمن ببلدية أولاد هداج التابعة لولاية بومرداس، عصابة تضم أربعة أشخاص من بينهم امرأة قاموا باغتيال” شاب يبلغ من العمر 38 سنة منذ ثلاثة أيام إثر شجار.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية توضيح رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي، أن على إثر المكالمة المذكورة تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى عين المكان، حيث عاينت وجود الضحية المذكور ملقى بداخل مسكنه و مصاب بعدة جروح في أنحاء جسمه بعد ما أعتدي عليه بأسلحة بيضاء من طرف أشخاص مجهولين.

وأسفرت التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، استنادا إلى نفس المصدر الأمني، عن إلقاء القبض على مخططي الجريمة وهم أربعة أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 28 سنة و مقيمين بولاية الجزائر العاصمة.

وعلى إثر ذلك تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم ليتم بعد ذلك تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة “تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.