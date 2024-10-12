بومرداس: توقيف 5 أشخاص وحجز 107 غ كوكايين ومليار سنتيم

تمكنت وحدات الدرك الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، وتوقيف 5 أشخاص، وحجز 107غ من المخدرات الصلبة “كوكايين” ومبلغ مالي يفوق 1 مليار سنتيم.

وحسب بيان لذات المصالح، تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسي مصطفى بتوقيف شخصين على متن سيارة سياحية، على مستوى السد الثابت.

وبعد تفتيش أحد الأشخاص، تم حجز 107غ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، كانت مخبأة بإحكام داخل الملابس الداخلية لأحدهم.

ليتم اقتيادهم إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببومرداس لمواصلة التحقيق.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تمكن فريق التحقيق من توقيف باقي عناصر الشبكة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية الحيازة والنقل والمتاجرة بالمخدرات الصلبة كوكاين في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وكذا جناية الحيازة والتخزين والمتاجرة للمخدرات “كيف معالج”، في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تبييض الأموال.