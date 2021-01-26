بومرداس.. توقيف 5 أشخاص وحجز 171 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن دائرة برج منايل في بومرداس، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، يتراوح سنهم ما بين 20 و26 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم العثور على المشتبه فيهم والذين ينحدرون من برج منايل والعاصمة وبجاية، في حالة تلبس.

ووجد بحوزة المعنيين، مخدرات وأقراص مهلوسة بغرض المتاجرة وعرضها على الغير.

وتم خلال هذه العملية، حجز 171 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى 330 غ من المخدرات من نوع “راتنج القنب الهندي”.

ليتم تحويلهم إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.