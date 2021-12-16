بومرداس: توقيف 6 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من معالجة قضيتين إجراميتين، تم من خلالها توقيف على 6 اشخاص،

وهذ في إطار مكافحة شتى أشكال الجريمة في الوسط الحضري، بهدف المحافظة على أمن المواطن وحماية ممتلكاته.

وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح عن حجز كمية من المخدرات قدرت بثلاثة كلغ من نوع القنب الهندي، بالإضافة إلى 580 من المؤثرات العقلية.

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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