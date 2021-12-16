بومرداس: توقيف 6 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية
تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من معالجة قضيتين إجراميتين، تم من خلالها توقيف على 6 اشخاص،
وهذ في إطار مكافحة شتى أشكال الجريمة في الوسط الحضري، بهدف المحافظة على أمن المواطن وحماية ممتلكاته.
وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح عن حجز كمية من المخدرات قدرت بثلاثة كلغ من نوع القنب الهندي، بالإضافة إلى 580 من المؤثرات العقلية.
ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
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كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول لبومرداس من وضع حد لجمعية أشرار متكونة من ثلاثة أفراد، مختصون في الإعتداء على الناس والسرقة.
المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة، أقدموا على سرقة هاتف فتاة بواسطة التهديد بسلاح أبيض.
وجرت عملية السرقة بمكان يخلوا من المارة وقاموا بفعلتهم الشنيعة.غير أن مصالح الشرطة تمكنت من توقيف المتورطون في الإعتداء بعد فترة وجيزة
من تبليغ الضحية بالحادثة. كما تم تحويل الموقوفين إلى المصالح المختصة.
ومع التحقيق في القضية إستكمالا للإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة والتهديد بواسطة سلاح أبيض.
درك بومرداس يفكك جماعة أشرار مختصة في السرقة بدلس
تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدلس من تفكيك جماعة أشرار مختصين في السرقة، ينشطون عبر إقليم ولاية بومرداس.
كما تعود حيثيات القضية إلى شكوتين مقدمتين من طرف مواطنين يقطنان ببلدية بن شود مفادهما تعرض أحدهما للسرقة.
وفي هذا السياق سُرق منه مبلغ مالي يقدر بـ حوالي 550000دج من فئة 2000دج. و الشكوى الثانية تقدم بها شخص تعرض لسرقة 80 عمود حديدي التي تستعمل في تثبيت أشجار الكروم في حقله.
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