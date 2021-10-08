بومرداس: توقيف 9 أشخاص و حجز 159 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من حجز حجز 159 قرص مهلوس كانت موجهة للترويج بطريقة غير شرعية.

وفي بيان لأمن الولاية، فقد تم توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم من 20 الى 40 سنة، ينحدرون من ولاية بومرداس يحوزون على المخدرات والمؤثرات العقلية، يقومون بالترويج لها بطريقة غير شرعية بأحد أحياء مدينة بودواو.

وأضاف البيان، أنه تم ضبط بحوزتهم 159 قرص مهلوس من نوع بريقالين، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، من نوع (راتنج القنب الهندي) يقدّر وزنها 13.29 غ، وأسلحة بيضاء من الصنف السادس، وكذا مبالغ مالية قدرت مجملها بـ 54150 دج من عائدات الترويج لتلك السموم، إضافة الى 6 هواتف نقالة تستخدم للتواصل بين المشتبه فيهم للقيام بعمليات الترويج.

وبعد انجاز ملفات قضائية في حق المتورطين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية الخاصة إقليميا.