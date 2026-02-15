بومرداس.. توقيف 9 أشخاص يحترفون سرقة الكوابل النحاسية

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرج منايل بولاية بومرداس، من الإطاحة بشبكة إجرامية تختص في سرقة الكوابل النحاسية تنشط عبر قرى ومداشر ولايتي بومرداس وتيزي وزو.

وحسب بيان لمصالح الدرك، تعود حيثيات القضية إلى معلومات مؤكدة واردة إلى مستخدمي الفرقة الإقليمية. للدرك الوطني بشعبة العامر، مفادها إجتماع أفراد الشبكة الإجرامية بأحد القرى التابعة لبلدية شعبة العامر. من أجل التخطيط لعملية سرقة الكوابل النحاسية ليلا.

على إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة ومداهمة مكان تواجدها، وتوقيف عناصر الشبكة المشتبه فيهم، أسفرت العملية من توقيف 09 أشخاص مشتبه فيهم وحجز معدات تستعمل في قطع الأسلاك الكهربائية واسترجاع حوالي 20 متر من كوابل النحاس تعود ملكيتها لشركة سونلغاز.

حيث سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور