بومرداس.. توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 2300 كبسولة بريغابالين

تمكن مستخدمو الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالثنية في بومرداس من شل نشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج ونقل المؤثرات العقلية عبر إقليم الولاية والبلديات المجاورة لها.

العملية تمت استغلالا لمعلومات واردة إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالثنية، حول عصابة تمتهن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كانت بصدد نقل كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وعلى إثر ذلك، تم تنشيط عنصر الاستعلام وتشكيل دورية من طرف فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسي مصطفى.

ليتم توقيف المركبة المشتبه فيها على مستوى الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين ولايتي البويرة وبومرداس.

وبعد تفتيشها، تم حجز كمية من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام تحت مقعد السائق.

العملية مكنت من توقيف 5 أشخاص وحجز 2340 كبسولة (بريغابالين 300 ملغ) ذات إمضاء مزدوج، مبلغ مالي بقيمة 7015 دج، ومركبة نفعية.

فور استكمال إجراءات التحقيق، سيقدم المتهمون إلى الجهات القضائية المختصة.