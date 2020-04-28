بومرداس.. حجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة

أخبار الجزائر
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بومرداس.. حجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة
بقلم فوزية.م

تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة ببومرداس، اليوم الثلاثاء، من حجز أكثر من 3 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة.

وأفاد المسؤول عن خلية الإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي، في تصريح للوكالة الجزائرية، بأنه تم حجز هذه الكمية الكبيرة من اللحوم البيضاء والحمراء على مستوى عدد محلات تجارية بمنطقة عليليقية بضواحي مدينة بومرداس.

مضيفا أنه وعلى إثر معاينة اللحوم المحجوزة من طرف طبيب بيطري الذي أكد عدم صلاحية هذه المادة للإستهلاك.

تم إتلاف كل الكمية من اللحوم بعد ذلك بحضور ممثلي مصالح التجارة بالولاية على مستوى حظيرة البلدية

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب السلعة المذكورة ورفع ملفات قضائية ضدهم.


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