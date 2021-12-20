بومرداس: حجز أزيد من 3 قناطير من لحوم بيضاء وأحشاء فاسدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية بومرداس من حجز 3 قنطار و57 كلغ من اللحوم البيضاء، و3 كلغ من أحشاء الدجاج فاسدة.

وأثناء قيام مصالح الدرك الوطني بدورية عبر إقليم إختصاصها ببودواو، في إطار المحافظة على الصحة العمومية. قامت بمراقبة محل لبيع اللحوم البيضاء على مستوى حي حلايمية، أين تبين لهم أن الدجاج به رائحة كريهة وهو في حالة تعفن.

وللتأكد من حالته المادية تم معاينته من طرف الطبيب البيطري، ليأكد هذا الأخير أن الدجاج فاسد وغير صالح للإستهلاك.

كما تم على إثرها اتلاف كمية الدجاج والأحشاء المحجوزة بحضور المصالح المختصة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp