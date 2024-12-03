بومرداس: حجز أكثر من 15 ألف قرص مهلوس في خميس الخشنة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس الخشنة بأمن ولاية بومرداس، من الإيقاع بعصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة. تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و 39 سنة ، كانوا بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وقام الموقوفون بإخفاء الأقراص المهلوسة بإحكام بأحد المساكن. حيث جاءت العملية بعد ورود معلومات حول مكان تواجد الأقراص المهلوسة. أين تم إلقاء القبض عليهم متلبسين، ليتم تحويلهم للمصلحة والتحري في القضية.

وقد مكنت الضبطية القضائية من ضبط و حجز 15100 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

28 قرص من نوع إكستازي. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ 2398500 دج.

بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع و تخزين ونقل والحصول و الشراء قصد البيع لمؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

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