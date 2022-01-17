بومرداس: حجز أكثر من 2350 قرص مهلوس
تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس خلال شهر ديسمبر المنصرم من حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.
وفي بيان لأمن الولاية، فقد مكنت مختلف العمليات الشرطية التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس،
خلال شهر ديسمبر المنصرم، من معالجة 246 قضية إجرامية.تورط فيها 338 شخص.
وفي هذا السياق ، توزعت القضايا الإجرامية التي تم حلها بـ52 قضية متعلقة بجرائم الشيء العمومي، 90 قضية مرتبطة بجرائم المساس بالأشخاص.
بالاضافة الى 6 قضايا من الجرائم الاقتصادية، فيما تم حل 53 قضية لها صلة بجرائم المساس بالأموال والممتلكات، إضافة إلى 4 قضايا متعلقة بجرائم المساس بالآداب.
أما فيما يخص الجرائم المعلوماتية فقد تم حل 4 قضايا تدخل في هذا الإطار.
كما تم معالجة 37 قضية متعلقة بجرائم استهلاك و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز أكثر من3 كلغ من المخدرات و2350 قرص مصنف كمخدر.
هذا و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.
أين صدر في حق 53 منهم أمر إيداع ، والبقية كانوا محل نتائج قضائية أخرى.
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بومرداس: الإطاحة بجماعة إجرامية و حجز 5892 قرص مهلوس
كما تمكنت شـرطة بومـرداس من الاطاحة بجماعة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم 5892 قرص مهلوس.
وفي بيان لأمن الولاية فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن بومرداس من توقيف ثلاثة اشخاص،
مشتبه فيهم تورطوا في جرائم المخدرات و الأقراص المهلوسة.
حيث تمت العملية بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بترويجها و بيعها و كذلك تخزينها.
أين تم إستغلال كل ما يفيد التحقيق لتتمكن عناصر الفرقة من توقيفهم، مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 5892 قرص من نوع بريقابالين.
إلى جانب كمية من المخدرات صنف القنب الهندي مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم و سيارتين سياحيتين.
بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، حيث تم تحويل الأشخاص الموقوفين لإنجاز ملفات قضائية في حقهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.