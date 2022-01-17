بومرداس: حجز أكثر من 2350 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس خلال شهر ديسمبر المنصرم من حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.

وفي بيان لأمن الولاية، فقد مكنت مختلف العمليات الشرطية التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس،

خلال شهر ديسمبر المنصرم، من معالجة 246 قضية إجرامية.تورط فيها 338 شخص.

وفي هذا السياق ، توزعت القضايا الإجرامية التي تم حلها بـ52 قضية متعلقة بجرائم الشيء العمومي، 90 قضية مرتبطة بجرائم المساس بالأشخاص.

بالاضافة الى 6 قضايا من الجرائم الاقتصادية، فيما تم حل 53 قضية لها صلة بجرائم المساس بالأموال والممتلكات، إضافة إلى 4 قضايا متعلقة بجرائم المساس بالآداب.

أما فيما يخص الجرائم المعلوماتية فقد تم حل 4 قضايا تدخل في هذا الإطار.

كما تم معالجة 37 قضية متعلقة بجرائم استهلاك و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز أكثر من3 كلغ من المخدرات و2350 قرص مصنف كمخدر.

هذا و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

أين صدر في حق 53 منهم أمر إيداع ، والبقية كانوا محل نتائج قضائية أخرى.

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