بومرداس: حجز أكثر من 4 قناطير من الدجاج بخميس الخشنة

تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية بومرداس من حجز 4195 كلغ من اللحوم البيضاء.

وحسب مصالح مديرية التجارة لولاية بومرداس، فقد تمكن أعوان الرقابة و قمع الغش رفقة اعوان الفرقة الاقتصادية التابعين لمصالح امن ولاية بومرداس أوّل أمس منتصف الليل بمراقبة مذبح للحوم البيضاء. الواقع بحي قوشاش ببلدية خميس الخشنة. و الذي لا يحوز على الإعتماد الصحي. أين تم حجز كمية تقدر

بـ 4195 كغ. كما تم إعادة توجيهها لهيئة ذات منفعة عامة المؤسسة الاستشفائية لبلدية الثنية. و هذا بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري.