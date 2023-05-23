بومرداس: حجز ألبسة تحمل رمز النجمة السداسية موجهة للتسويق باولاد هداج

تمكنت مصالح الدرك الوطني في عملية مشتركة ضمت مصالح مديرية التجارة من حجز الملابس الخاصة بالأطفال مرسوم عليها رمز النجمة السداسية.

العملية جاءت على إثر معلومات أمنية تلقتها مصالح الشرطة بالأمن الحضري أولاد هداج ببومرداس. مفادها وجود ألبسة تحمل رموز مشبوهة. أين تم معاينة أحد المحلات التجارية بالبلدية والتي تم من خلالها حجز 25 وحدة من الملابس الخاصة بالأطفال. مرسوم عليها رمز النجمة السداسية العملية.

وتمت العملية خلال الخرجة الميدانية المشتركة مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات. وكذا عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية بومرداس. كما تم ضبط بذات المحل على كميات معتبرة من الألبسة الخاصة بالأطفال و النساء غير مطابقة من حيث الوسم كانت معروضة للبيع. ليتم في آخر العملية حجز وإتلاف السلع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبه.