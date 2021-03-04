بومرداس: حجز حوالي 313 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع

تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية ببرج منايل، ببومرداس، من حجز حوالي 313 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع.

وحسب درك برج منايل فقد كانت الكمية موجهة لغرض المتاجرة بها دون رخصة والتي قدرت قيمتها المالية حوالي 55500 دج.

وجاءت العملية إثر وضع نقاط مراقبة عبر بعض النقاط المشبوهة المعروفة بالإجرام بإقليم الاختصاص.

حيث تم حجز المشروبات الكحولية بالتنسيق مع مديرية الضرائب لولاية بومرداس.

مع اقتياد الموقوف إلى مقر الفرقة الإقليمية لمواصلة الإجراءات القانونية، في انتظار تقديمه أمام العدالة فور الانتهاء من التحقيق.