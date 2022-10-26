بومرداس: حجز شاحنة محمّلة بـ1600 لتر من الحليب

تمكنت مصالح الأمن بولاية بومرداس من حجز شاحنتين وتوقيف 3 أشخاص يقومون بالمضاربة في مادة الحليب.

وحسب بيان لمصالح الأمن ، فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية بومرداس قضية تتعلق بعمليات المضاربة في مادة ذات استهلاك واسع.

وحسب ذات المصدر، فإن حيثيات القضية تعود لقيام عناصر الشرطة على مستوى أحد نقاط المراقبة بتوقيف شاحنة ضبط بها 1600 لتر من مادة الحليب كانت الموجهة للمضاربة غير المشروعة. وكذا ممارسة نشاط تجاري غير نزيه. حيث بعد التحريات المعمقة في القضية تم توقيف شخصين آخرين.

المجموعة الإجرامية تتراوح أعمارهم ما بين 34 و55 سنة، ينحدرون من بلديات بومرداس. ليتم تحويلهم للمصلحة وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.