بومرداس: حجز قرابة 10 آلاف لتر من الزيت مخزنة داخل “بارك” لبيع مواد البناء في أولاد موسى

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة ولاية بومرداس من حجز قرابة 10 آلاف من زيت المائدة قصد المضاربة.

وحسب بيان لمصالح الدرك، فإن العملية جاءت إثر عملية مداهمة لحضيرة لبيع مواد البناء على مستوى حي المويلحة بلدية أولاد موسى.

وتمكنت من حجز 9590 لتر من الزيت النباتي من نوع “لينور” كانت مخبأة في الحظيرة لغرض المضاربة بها في الأسواق.

وأوضح البيان، أنه تم تحرير مخالفات تتعلق بممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في سجل تجاري، المضاربة لغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.

وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر الفرقة الإقليمية من أجل مواصلة التحقيق وتقديمه أمام العدالة، وحجز السلعة.