بومرداس.. حجز 236 وحدة من المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها

تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية بخميس الخشنة من حجز 236 وحدة من المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإنه وفي إطار مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس.

و أثناء قيام وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية بخميس الخشنة، بدوريات لمراقبة إقليم بلدية أولاد هداج، تمكنت من حجز 236 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع.

المشروبات كانت موجه لغرض المتاجرة بها دون رخصة داخل محل تجاري لتصليح الدراجات الهوائية، بضواحي بلدية أولاد هداج.

حيث تم اقتياد الموقوف إلى مقر الفرقة الإقليمية دو بإقليم الاختصاص والتنسيق مع مصالح قمع الغش من أجل إتلاف المحجوزات.